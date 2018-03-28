شاهد.. حيلة فريق "عزمي وأشجان" لتلاشي العاصفة الترابية

لجأ فريق عمل مسلسل "عزمي وأشجان" إلى وضع "كمامات" على وجوههم لتلاشى العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.



ونشر الفنان حسن الرداد، صورة له مع فريق عمل المسلسل وهم يضعون الكمامات على وجوههم لتلاشى العاصفة الترابية وعلق عليها قائلا: الآن أثناء تصوير مسلسل عزمى وأشجان، عاصفة ترابية قوية نتج عنها هذا المنظر.



"عزمى وأشجان" إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى، ويعد المسلسل هو التعاون الأول بين الرداد والسبكى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كلا من رجاء الجداوى ومحمد ثروت وبدرية طلبة وملك قورة وبيومى فؤاد ومحمد سلطان.