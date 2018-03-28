ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مواقع: المجر تمنح تأشيرة لرجل سوري يخضع لعقوبات أمريكية لمساعدته الأسد

الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:52 م
رئيس وزراء المجر
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان
أ ش أ
ذكر موقعان مجريان على الانترنت أن رجلا سوريا، يخضع لعقوبات أمريكية لمساعدته الحكومة السورية، حصل على إقامة في المجر بموجب برنامج تأشيرات دشنته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان عام 2013.

وذكر موقعا (دايركت36) و(444دوت.إتش.يو) المتخصصان في التحقيقات الاستقصائية في تقرير مشترك اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم يكشفا عنها أن المجر منحت تصريح إقامة لعطية خوري الذي تتهمه الولايات المتحدة بدفع أموال لمشتريات وقود لصالح حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وساعد برنامج "جولدن فيزا" حكومة المجر على جمع أمول في وقت تراجع فيه تصنفيها الائتماني. وقدم البرنامج إقامة مؤقتة لخمسة أعوام على الأقل للأجانب الذين اشتروا سندات مجرية بما يصل إلى 300 ألف يورو.

وعلقت المجر العمل بالبرنامج العام الماضي.

وقال يانوس لازار مدير مكتب أوربان في مؤتمر صحفي دوري إن أجهزة الأمن القومي قامت بفحص حالة كل من اشترى السندات التي تمنح الإقامة.

ولم يرد مكتب الهجرة على طلب لرويترز للتعليق.

وقال موقع (دايركت36) إنه حصل على قائمة بأسماء أشخاص من مصدر لم يكشف عنه شملت أفرادا من دول عدة وليست سوريا وحدها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت حين فرضت العقوبات على الرجل، وهو نفسه الذي ذكره الموقعان المجريان، إنه أدار شركة مونيتا ترانسفير آند إكسيتشينج ونقل أموالا بين سوريا ولبنان وروسيا نيابة عن رجل آخر وبتفويض من الحكومة السورية.

وقالت الوزارة الأمريكية في ذلك الوقت "لقد دفع أموالا مقابل مشتريات وقود لصالح الحكومة السورية باستخدام مونيتا ترانسفير آند إكسيتشينج وحصل على عمولة على هذه المعاملات".

ترشيحاتنا

علاء ميهوب: انتمائي للنادي الأهلي "أفضل شئ في الدنيا ".. فيديو

«رويترز» تحدد أبرز الأزمات التي يواجهها رئيس وزراء إثيوبيا الجديد

قرار جريء لـ«التعليم» بعد تكرار وقائع التحرش ببعض المدارس.. مستند

أحمد موسى: مشهد تاريخي لعمال المحلة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. فيديو

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا الخميس

شاهد.. لحظة اعتقال داعية مصري في إيطاليا روج للإرهاب بين الأطفال

عزت أبو عوف يشارك بالانتخابات بصحبة ابنة شقيقته بـ «الزمالك القومية».. صور

محافظ كفر الشيخ للعازفين عن الانتخاب:"جتكم ستين نيلة" .. فيديو

أحمد موسى: حشود داخل لجان العاصمة الإدارية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

حارس مرمى إثيوبي يهدي فريقا منافسا 3 نقاط بـ«طريقة غريبة».. فيديو

شاهد.. تجمع عمال المحلة قبل التوجه للجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناخبون يواصلون التصويت رغم انقطاع الكهرباء بلجان المنوفية.. صور

شاهد.. 50 صورة ترصد مداهمة العاصفة الترابية للمحافظات

عمرو دياب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

طلعت زكريا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد.. انقطاع الكهرباء بالمنيا.. والناخبون يحتشدون للتصويت بـ «كشافات الموبايل»

فيديو

لميس الحديدي: 30% نسبة المشاركة في محافظة القاهرة حتى الآن.. فيديو
إيساف يحتفل مع المواطنين بالرحاب بعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو
بالزغاريد مئات الناخبات يحتشدن أمام اللجان الانتخابية فى الفيوم ..فيديو
علاء ميهوب يكشف عن لاعب بالزمالك يتمنى الانضمام للأهلي.. فيديو
الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ