علاء ميهوب: القرار النهائي في التعاقدات للبدري.. وأعرف حدودي جيدًا.. فيديو

أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي، أن القرار النهائي والأخير في التعاقدات يكون لحسام البدري المدير الفني لأن كل الاختيارات تكون نابعة من احتياجاته فقط.



وأضاف ميهوب في تصريحات هاتفية لبرنامج المدرج الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم عبد الجواد"، عبر قناة dmc، أن النجاح هو أن يعلم كل شخص ماهي حدوده في العمل لذلك أنا أقوم بعملي وأراعي عمل حسام البدري كمدير فني.



وشدد ميهوب، على أن حسام البدري يجلس معه ويقول له باستمرار احتياجاته وبناء على ذلك يقوم بالبحث عن مطالب المدير الفني.



وأتم ميهوب، " القرار النهائي في التعاقدات لحسام البدري".

