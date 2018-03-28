شاهد.. أطفال مصر يوجهون رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي

اذاع الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مسجلا لفتاة صغيرة تسأل فيه الأطفال والكبار عن أداء وطريقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما قدمه لمصر خلال فترة حكمه للبلاد الاربع سنوات الاخيرة.



وسألت الطفلة عن أشهر الجمل التى أشتهر بها الرئيس السيسي في خطابه، كما وجه الأطفال رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال «موسى»: « لو شخص يعرف هذه الفتاة يبلغني لانني لا يعرفها، وأنا أريد أقباها وأجري معها لقاء وهذا الفرق يظهر بين التربية والوطنية».

