إنتر ميلان يقترب من التعاقد مع ثلاثي ناري في الصيف المقبل أبرزهم نجم برشلونة

إقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي بقوة من إنهاء صفقة ضم البرازيلي رافينيا الكانتارا لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تعزيز صفوف الفريق.





ووفقًا لما نشرته العديد من الصحف العالمية فإن وكيل اللاعب عقد جلسات مع مسئولي البلوجرانا لبحث رحيله عن صفوف الفريق عقب خروجه من حسابات ارنستو فالفيردي مدرب الفريق الفنية طوال الفترة الماضية.





وأشارت العديد من الصحف البريطانية إلى أن صفقة الثلاثي المذكور لن تُكلف خزائن الإنتر سوى 17 مليون جنيه إسترليني فقط وهو سعر شراء لوتارو مارتينيز فقط.





وتابعت الصحف أن لوتارو المنضم حديثًا للمنتخب الأرجنتيني يجد قبولًا كبيرًا لدى الجميع داخل إنتر ميلان ويلقبونه بميسي الجديد في الأرجنتين.





وكان رافينيا قد تعرض لإصابة قوية أبعدته عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية قبل أن يعود ويخرج من حسابات المدرب نهائيا ليسعى الى الرحيل من أجل الحصول على فرصة بالمشاركة رفقة فريق آخر.





ولفتت الصحف إلى أن إنتر ميلان قد تقدم بعرض لاستعارة اللاعب لنهاية الموسم مع خيار الشراء نهائية الصيف المقبل مقابل 18 مليون يورو.

وتسعى إدارة البلوجرانا الحصول على عائد مادي جيد جراء بيع اللاعب الذي خرج من حسابات مدربه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة جراء عملية بيعه.





وكان إنتر ميلان قد ارتبط أيضًا بضم جيرارد ديلوفيو نجم البلوجرانا الشاب ولكن إقترب نادي نابولي من إنهاء صفقة ضم اللاعب لصالحه.



