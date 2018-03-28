ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: إقبال على الانتخابات يعكس نضج التجربة المصرية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:59 م
أبو بكر الجندي
أبو بكر الجندي
أ ش أ
أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي أن إقبال المصريين في مختلف المحافظات على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018 يعكس تحملهم المسئولية السياسية، ونضج تجربة مصر الديمقراطية.

جاء ذلك خلال تفقده عددا من اللجان الانتخابية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، حيث استقبلهما أهالي الهرم بالأغاني الوطنية، والإعلام.

وأشاد الوزير - في تصريح خلال جولته التفقدية - بكثافة الحضور من الناخبين على اللجان، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع داخل اللجان.

ترشيحاتنا

طلعت زكريا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

علاء ميهوب يفجر مفاجأة حول انتقال «وليد أزارو» للزمالك.. فيديو

شاهد .. زغاريد و"تسلم الأيادى" فى استقبال مرتضى منصور بشبرا

شاهد.. محمد صلاح يفاجئ طلاب إحدى المدارس البريطانية

بعد 24 ساعة.. عاق عائلة الشريف لـ"صدى البلد": بصمت بالعشرة للرئيس السيسي

"تصريح رينارد" يوثق فرص أزارو في المغرب بكأس العالم

منتخب مصر للشباب يهزم نيجيريا وديا بثنائية

زوجة الشهيد البدرى بالمنوفية: نزلت الانتخابات علشان دم جوزى ما يروحش هدر.. صور

حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا الخميس

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وعواصف رملية وأمطار غدا

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

13 حريقا بسبب العاصفة في سوهاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناخبون يواصلون التصويت رغم انقطاع الكهرباء بلجان المنوفية.. صور

شاهد.. 50 صورة ترصد مداهمة العاصفة الترابية للمحافظات

عمرو دياب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

طلعت زكريا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد.. انقطاع الكهرباء بالمنيا.. والناخبون يحتشدون للتصويت بـ «كشافات الموبايل»

فيديو

إيساف يحتفل مع المواطنين بالرحاب بعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو
بالزغاريد مئات الناخبات يحتشدن أمام اللجان الانتخابية فى الفيوم ..فيديو
علاء ميهوب يكشف عن لاعب بالزمالك يتمنى الانضمام للأهلي.. فيديو
الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو
علاء ميهوب يفجر مفاجأة حول انتقال «وليد أزارو» للزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ