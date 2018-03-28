وزير التنمية المحلية: إقبال على الانتخابات يعكس نضج التجربة المصرية

أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي أن إقبال المصريين في مختلف المحافظات على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018 يعكس تحملهم المسئولية السياسية، ونضج تجربة مصر الديمقراطية.



جاء ذلك خلال تفقده عددا من اللجان الانتخابية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، حيث استقبلهما أهالي الهرم بالأغاني الوطنية، والإعلام.



وأشاد الوزير - في تصريح خلال جولته التفقدية - بكثافة الحضور من الناخبين على اللجان، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع داخل اللجان.