فالفيردي: ميسي يتأثر نفسيا بعد هزيمة الأرجنتين أمام إسبانيا

لا يشعر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالقلق إزاء الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق ليونيل ميسي في أوتار الركبةوحرمته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في وديتي إيطاليا وإسبانيا .



وقال فالفيردي في تصريحات أبرزتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية "صحيح ميسي يعاني من مشكلة ولكن الأمر ليس خطيرا نحن هادئون تماما دعونا نرى ما ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة".



وأضاف إذا كان ميسي يتأثر نفسيا بشكل سلبي بعد هزيمة الأرجنتين المهينة 1-6 أمام إسبانيا رد مدرب البارسا "لا أعتقد ذلك الأرجنتين خسرت مباراة ودية كأس العالم لم يبدأ بعد".



وأكمل فالفيردي قائلا" اطمئن جماهير النادي أيضا على حالة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وقلب الدفاع جيرارد بيكيه.



وعن تحية الجماهير الإسبانية لبيكيه بعد استبداله في ودية الأرجنتين قال المدير الفني لبرشلونة: "في الحقيقة لم أسمع الهتافات المشجعة له، عادة أكتم صوت التلفاز، لكن بالتأكيد هذا شيء جيد".



واختتم إرنستو فالفيردي تصريحاته أن شهر أبريل المقبل سيكون حاسما لبرشلونة في الليجا كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

