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الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:03 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، ومستمرة لمدة 48 ساعة، موضحاً أن العاصفة الترابية التي تجتاح معظم أنحاء الجمهورية، ستنتهي يوم الخميس المقبل.

وأضاف "عبد العال" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك انخفاضاً في درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات بدءاً من الغد، ويصاحب نشاط للرياح وفرص هطول الأمطار.

وتابع: "على المواطنين توخي الحذر على الطرق السريعة، إضافة إلى ابتعاد أصحاب أمراض الجهاز التنفسي والرمد عن تلك العاصفة الترابية".

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