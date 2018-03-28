الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، ومستمرة لمدة 48 ساعة، موضحاً أن العاصفة الترابية التي تجتاح معظم أنحاء الجمهورية، ستنتهي يوم الخميس المقبل.





وأضاف "عبد العال" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك انخفاضاً في درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات بدءاً من الغد، ويصاحب نشاط للرياح وفرص هطول الأمطار.



