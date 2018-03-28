معماري عالمي: الآثار والحضارة المصرية عظيمة وفخور بولادتي في الإسكندرية

أكد المهندس المعماري العالمي جون بيير هايم، عظمة الحضارة والآثار المصرية وقيمتها التي يعرفها العالم أجمع.



وأشار هايم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش لقاء أقيم مساء اليوم الأربعاء بالقنصلية الفرنسية في الإسكندرية، إلى عشقه لمصر ومدينة الإسكندرية التي ولد بها قائلا "فخور إني ولدت بها".



وأضاف، خلال اللقاء الذي حضره قنصل عام فرنسا بالإسكندرية نبيل حجلاوي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية، أن نشأته بالإسكندرية أثرت في مسيرته إلى العالمية فقد نفذ أعمالا في دول عديدة منها الصين وفرنسا واليونان و اكتسب قيم التعددية وقبول الاختلاف من خلال نشأته في الإسكندرية التي تضم مختلف الثقافات.



وتابع أن عروس البحر المتوسط تزخر بالعديد من المعالم المهمة، كما أنها مثال التعددية واحتضان الثقافات المختلفة ووصفها بـ "ملتقى الحضارات".