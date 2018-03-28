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أخبار البلد

الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات فى حلوان ويتحدون العاصفة الترابية.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:04 م
صورة للعاصفة الترابية
صورة للعاصفة الترابية
محمد الاسكندرانى
استمر توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وتتولي القوات المسلحة والشرطة تأمين العملية الانتخابية بالإضافة إلي وجود عدد من المتطوعين من الشباب لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وأرقامهم في الكشوف.

ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، م أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواببعد

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على اللجان.
الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات فى حلوان ويتحدون العاصفة الترابية.. صور
الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات فى حلوان ويتحدون العاصفة الترابية.. صور
الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات فى حلوان ويتحدون العاصفة الترابية.. صور
الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات فى حلوان ويتحدون العاصفة الترابية.. صور
الناخبون يتوافدون على لجان الانتخابات فى حلوان ويتحدون العاصفة الترابية.. صور

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