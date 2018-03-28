شاهد إقبال كبير من المواطنين بالبحيرة على لجان التصويت

عرضت قناة ON E، مقطع فيديو من احدى اللجان بمحافظة البحيرة يوضح الاقبال الكبير من المواطنين .



وطالب الإعلامى عمرو أديب ، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، من اللجان باستقبال جميع المواطنين من أجل الاقتراع ، وقال إن السيدات تتواجد أمام اللجان بكثافة .



وكانت اللجان فتحت أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثانى قد شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.



