علاء ميهوب يكشف عن لاعب بالزمالك يتمنى الانضمام للأهلي.. فيديو

أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي، أن محمد عنتر لاعب الزمالك الحالي والأسيوطي السابق، كان يتمنى اللعب للأهلي الموسم السابق منذ أن كان مع الأسيوطي بالممتاز ب.



وشدد ميهوب في تصريحات هاتفية لبرنامج المدرج الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم عبد الجواد"، عبر قناة dmc، أنه ذهب لرؤية عنتر واقتنع به تمامًا ولكن المبلغ الكبير الذي طلبه الأسيوطي جعل البعض يؤكد أنه لا يستحق الـ10 ملايين جنيه ولو كان الأهلي دخل في المفاوضات كان المبلغ سيقل بالتأكيد.



وقال ميهوب: "عنتر كان يحلم باللعب للنادي الأهلي وكانت أمنية حياته".

