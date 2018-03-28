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برلمان

قيادي بالمصريين الأحرار يطالب بدمج بعض الأحزاب

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:37 م
غرفة عمليات المصريين
غرفة عمليات المصريين الأحرار لمتابعة الانتخابات
أمينة الدسوقى
أكد إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، ومستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، أهمية دور الأحزاب المصرية في الشارع المصري وإثقال وتأهيل الكوادر الحزبية لخوض الانتخابات المحلية وخدمة المواطن المصري البسيط.

وقال الغزولي، خلال تصريحات صحفية، إن الحالة الحزبية في مصر بحاجة حقيقية لإعادة تنظيم الأحزاب بعدما أصبح في مصر 104 أحزاب في أعقاب ثورة 25 يناير.

وأضاف أن عدد الأحزاب الذي نشأ في مصر في 2011 كان حالة طبيعية ومنطقية للحراك السياسي والتعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والأحزاب الذي شهدته الدولة المصرية، لكن مع الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة المقبلة نحن بحاجة لإعادة تنظيم العملية الحزبية في مصر ودمج عدد من الأحزاب، وتابع: لا بد من إعادة تقييم الأحزاب ومدى استيفاء الشكل القانوني وحجم عضويته، لتكون الأحزاب قادرة على إثقال وتأهيل الكوادر الحزبية لخوض المعارك الانتخابية المحلية، لكن لا يعقل أن يرشح حزب بعد 4 سنوات من تأسيسه على ترشيح رئيس للانتخابات.

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