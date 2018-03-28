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فن

ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:34 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهدت الانتخابات الرئاسية التى انتهت الليلة حضور نادر لعدد من الفنانين الذين لم يشاركوا كثيرا فى الانتخابات بشكل عام ومن بين هؤلاء النجوم عمرو دياب والمطرب محمد منير الذى حرص على المشاركة رغم ظروف مرضه بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا تسببت فى دخوله المستشفى.

وحرص الفنان محمد سعد على الحضور رغم ظهوره النادر فى الانتخابات بشكل عام.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء في ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 .

وشهدت أيام الانتخابات إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتم اغلاق صناديق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الداخل، مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.
ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور
ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور
ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور
ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور
ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور
ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور
ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور
ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور

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