«البيئة» تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ

أكدت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أن العوامل الجوية خلال يومى الأربعاء والخميس 28 و 29 مارس ستؤثر سلبًا على جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة.



وقالت وزارة البيئة في بيان لها إن منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.



ونصحت الوزارة المواطنين وكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من التواجد فى الأماكن المكشوفة ليلة الخميس وطوال يوم الخميس 29 مارس.



وأكدت غرفة العمليات المركزية انها ستتلقى أى شكاوى للمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء على مدار الساعة وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.