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الطفلة توتا: أتمنى إجراء حوار مع السيسي عقب فوزه بالرئاسة..فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:28 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قالت الطفلة توتا، الفتاة التى أجرت تقريرا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها طلبت من والدتها كاميرا لتصوير تقرير مع أصدقائها من أجل مصر.

وأضافت «توتا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنها تتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي بعد إعلان فوزه بالرئاسة، مؤكدة أنها لم تجد معاناة في تصوير التقرير والجميع كان متعاونا معها، وتتمنى أن تصبح مذيعة في المستقبل.

وأوضحت ، أن كل أصحابها طلبوا التصوير معها في التقرير من أجل مصر، لافتة إلى أن قناة السويس والعاصمة الإدارية أهم مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجهت «توتا» رسالة للرئيس السيسي: «ربنا معاك يا سيادة الرئيس السيسي وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، مؤكدة أن الأشرار هم الإرهابيين في سيناء ونريد التخلص منهم، واللي يقرب من بلادنا نقطع رجله.

وتابعت : «أنا بحب مصر لذلك سأكون مذيعة في المستقبل، مضيفة أن الرئيس السيسي سينجح وسنكمل معا المشوار، ونقف معه في كل المشاريع التى يقدمها».

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