حضري تورتة الأيس كريم ببراونيز الشوكولاتة على طريقة الشيف نيفين عباس

قدمت الشيف نيفين عباس طريقة مميزة لعمل تورتة الأيس كريم ببراونيز الشوكولاتة قدميها لأسرتك.



المقادير:

آيس كريم بالنكهة المفضلة

8 حبات بيض

معلقة صغيرة فانيليا

معلقة صغيرة بيكينج بودر

10 ملاعق كبيرة دقيق

كوب سكر

400 جرام شوكولاتة مذوبة



الطريقة:

يخفق البيض مع السكر والفانيليا لمدة 5 دقائق

يوضع الشوكولاتة المذوبة للبيض وتخفق دقيقة مرة أخري

يضاف الدقيق والبيكينج بودر للخليط ويقلب

يوضع الخليط في 2 صينية كيك بنفس الحجم كيك ومبطنة

يخبز البراونيز في الفرن لمدة 25 دقيقة علي حرارة 180

يخرج من الفرن ويترك ليبرد تمامًا

نحضر أول طبقة منه

نضع بها الأيس كريم

ثم الطبقة الأخري

وتقدم باردة