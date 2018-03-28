حضري تورتة الأيس كريم ببراونيز الشوكولاتة على طريقة الشيف نيفين عباس
الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:23 م
قدمت الشيف نيفين عباس طريقة مميزة لعمل تورتة الأيس كريم ببراونيز الشوكولاتة قدميها لأسرتك.
المقادير:
آيس كريم بالنكهة المفضلة
8 حبات بيض
معلقة صغيرة فانيليا
معلقة صغيرة بيكينج بودر
10 ملاعق كبيرة دقيق
كوب سكر
400 جرام شوكولاتة مذوبة
الطريقة:
يخفق البيض مع السكر والفانيليا لمدة 5 دقائق
يوضع الشوكولاتة المذوبة للبيض وتخفق دقيقة مرة أخري
يضاف الدقيق والبيكينج بودر للخليط ويقلب
يوضع الخليط في 2 صينية كيك بنفس الحجم كيك ومبطنة
يخبز البراونيز في الفرن لمدة 25 دقيقة علي حرارة 180
يخرج من الفرن ويترك ليبرد تمامًا
نحضر أول طبقة منه
نضع بها الأيس كريم
ثم الطبقة الأخري
وتقدم باردة