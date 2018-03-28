ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إغلاق أبواب اللجان في أخر أيام الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:27 م
صدى البلد
ريهام قدري مريم صليب عز حسين
أغلقت اللجان المخصصة للانتخابات الرئاسية بالزمالك، أبوابها في الموعد المحدد لها في الساعة العاشرة مساءا ، في اليوم الاخير من الانتخابات، وقام القضاة بتشميع الصناديق ووضع الأختام عليها، وتحرير محاضر الغلق للدفاتر التي تستخدم في إثبات حضور الناخبين.

وجرت الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من يوم الإثنين 26 مارس وإلى اليوم الأربعاء28 مارس ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى لـ « العاصفة الرملية» بمحافظات الصعيد

عمدة جردو بالفيوم يواصل توصيل الناخبين إلى اللجان رغم العاصفة الرملية.. صور

لندن تفجر مفاجأة جديدة بشأن تسميم الجاسوس الروسي

«الوطنية للإنتخابات» توضح أحقية مبارك فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

شاهد .. اعتقال داعية من أصول مصرية فى إيطاليا بتهمة الترويج للإرهاب

مارادونا يوجه رسالة للأرجنتين عقب الفضيحة الإسبانية

أحمد موسى يشكر موسى مصطفى موسى على الهواء

علاء ميهوب: صالح سليم صدمني بقرار رحيلي عن الأهلي.. فيديو

اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية تغلق أبوابها .. فيديو

أسرة لويس جريس توضح في بيان رسمي حقيقة الشائعات المتداولة بعد وفاته

رونالدو يرفض انضمام هازارد لريال مدريد ويطالب بضم صلاح

صانع ألعاب الأهلي يُشبّه موقفه مع الفريق الأحمر بـ «إيسكو» في ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور

محمد عبدالحافظ يدلي بصوته الانتخابي قبل غلق اللجنة بدقائق.. صور

إغلاق اللجان الانتخابية بعد مد التصويت وبدء عمليات الفرز بالإسكندرية.. صور

شاهد .. ننشر أول صور لفرز الأصوات الانتخابية داخل لجنة بالعياط

فيديو

النمنم: المرأة المصرية «إيزيس» صانعة الحياة .. فيديو
أحمد موسى يشكر فريق «صدى البلد» على جهودهم في تغطية الانتخابات.. فيديو
رئيس لجنة بالجيزة: نسب المشاركة تتعدى 30%.. فيديو
الطفلة توتا: أتمنى إجراء حوار مع السيسي عقب فوزه بالرئاسة..فيديو
بدء فرز الأصوات باللجان الفرعية بالغربية ونسبة المشاركة 40%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ