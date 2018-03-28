إغلاق أبواب اللجان في أخر أيام الانتخابات الرئاسية

أغلقت اللجان المخصصة للانتخابات الرئاسية بالزمالك، أبوابها في الموعد المحدد لها في الساعة العاشرة مساءا ، في اليوم الاخير من الانتخابات، وقام القضاة بتشميع الصناديق ووضع الأختام عليها، وتحرير محاضر الغلق للدفاتر التي تستخدم في إثبات حضور الناخبين.



وجرت الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من يوم الإثنين 26 مارس وإلى اليوم الأربعاء28 مارس ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.