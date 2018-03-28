ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بنادي المطرية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:22 م
صدى البلد
احمد اسماعيل
بدأت اللجنة العامة فى نادى المطرية فرز أصوات الناخبين، فى الانتخابات الرئاسية 2018، بعد انتهاء عمليات التصويت قبل قليل.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية العُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ترشيحاتنا

ليفربول يطلب من ريال مدريد 4 مليارات جنيه لبيع محمد صلاح

محافظ أسيوط : تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية غدا الخميس

رسالة الرئيس السيسي للمصريين بعد إغلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية

بث مباشر لعملية فرز الأصوات في الإنتخابات الرئاسية

شاهد.. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام على الهواء ضد شاب يهين الشعب المصري

سياسي شهير يسخر من الزمالك على هامش الانتخابات الرئاسية

عاهل المغرب يغرى "فيفا" بأجواء استثنائية لاستضافة مونديال 2026

إغلاق اللجان الانتخابية بعد مد التصويت وبدء عمليات الفرز بالإسكندرية.. صور

تعرف على دعاء هبوب الرياح والعواصف

ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور

موسى مصطفى موسى: سنظل نساند الرئيس السيسي.. حتى لو لم أفز

عمدة جردو بالفيوم يواصل توصيل الناخبين إلى اللجان رغم العاصفة الرملية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور

محمد عبدالحافظ يدلي بصوته الانتخابي قبل غلق اللجنة بدقائق.. صور

إغلاق اللجان الانتخابية بعد مد التصويت وبدء عمليات الفرز بالإسكندرية.. صور

شاهد .. ننشر أول صور لفرز الأصوات الانتخابية داخل لجنة بالعياط

فيديو

النمنم: المرأة المصرية «إيزيس» صانعة الحياة .. فيديو
أحمد موسى يشكر فريق «صدى البلد» على جهودهم في تغطية الانتخابات.. فيديو
رئيس لجنة بالجيزة: نسب المشاركة تتعدى 30%.. فيديو
الطفلة توتا: أتمنى إجراء حوار مع السيسي عقب فوزه بالرئاسة..فيديو
بدء فرز الأصوات باللجان الفرعية بالغربية ونسبة المشاركة 40%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ