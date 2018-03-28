شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بنادي المطرية

بدأت اللجنة العامة فى نادى المطرية فرز أصوات الناخبين، فى الانتخابات الرئاسية 2018، بعد انتهاء عمليات التصويت قبل قليل.





وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية العُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



