كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم "على بابا" فى سينما نايل سيتى وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته كريم فهمى وأيتن عامر ومحمد ثروت و تأليف كريم فهمى وإخراج وليد الحلفاوي، فيما جرى تصنيف الفيلم +16.



الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص انتهازي يُدعى "علي"، يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كانت على حساب الآخرين، ويفاجأ بوجود ابنة له "آيتن عامر" في سن العشرينيات، والتي تحصل على حكم قضائي يفيد بأن علي هو والدها.

