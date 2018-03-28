بالصور.. بدء فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية

بدأت منذ قليل، أعمال فرز الاصوات الانتخابية للناخبين باللجان الفرعية بمحافظة الإسماعيلية.



وقال أحد المستشارين المشرفين على سير العملية الانتخابية، ان اللجان اغلقت ابوابها في الموعد الذي حددته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وحتى إدلاء آخر ناخب بصوته.



واضاف، بعد انتهاء الفرز باللجان الفرعية، سيحرر رئيس كل لجنة محضرا بنتائج الفرز في لجنته، ومن ثم تتوجه كافة الصناديق الانتخابية إلى اللجنة العامة بمدرسة التكنولوجيا إعادة فرزها كافة وإعلان النتيجة النهائية.



وانتهي اليوم عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، واغلقت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة العاشرة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإرسالها بعد ذلك إلى اللجان العامة، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة في يوم 2 أبريل المقبل.