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أخبار البلد

التعليم: يحق للمحافظين تعليق الدراسة حسب الظروف الجوية بمحافظاتهم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:25 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إصدار قرار بتعليق الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية ليس قرارًا مركزيًا يصدر من وزير التعليم، لكنه قرارا منوط بإصداره كل محافظ حسب الحالة الجوية في محافظته.

جدير بالذكر ان محافظ اسيوط كان أصدر بالفعل قرارا رسميا بتعليق الدراسة غدا الخميس، بجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام والفني والأزهري، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على صحة الطلاب.

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