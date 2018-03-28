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محافظات

بدء فرز اللجان الانتخابية بسوهاج.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:30 م
فرز الاصوات
فرز الاصوات
إسلام رياض
بدأت منذ قليل اللجان الانتخابية في 18 لجنة عامة عمليات فرز الأصوات قي اللجان الانتخابية بسوهاج بعد مد فترة التصويت ساعة إضافية.

ومن المقرر أن تعلن النتائج من خلال اللجنة الرئيسية بمحكمة سوهاج بعد أن تصل إليها نتائج جميع اللجان.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. 
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
بدء فرز اللجان الانتخابية بسوهاج.. صور
بدء فرز اللجان الانتخابية بسوهاج.. صور
بدء فرز اللجان الانتخابية بسوهاج.. صور
بدء فرز اللجان الانتخابية بسوهاج.. صور

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