بدء فرز أصوات أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

أغلقت أبواب اللجان في الحوامدية و البدرشين أمام الناخبين، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.



وتبدأ عمليات الفرز بالمكان المخصص لها بمركز شباب ابو النمرس.



و يشهد محيط النادي ، إجراءات امنية مشددة، من قبل افراد الجيش والشرطة لتأمين العملية الانتخابية، فضلًا عن البوابات الإلكترونية التي وضعت علي المداخل الرئيسية والمدرعات والعربات المجهزة.



وأجريت الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.