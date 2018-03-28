مؤشرات أولية .. السيسي 3186 صوتا مقابل 99 لموسى بقرية الترامسة في قنا

أعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات بقرية الترامسة عن النتيجة الأولية للانتخابات، وبلغ عدد المصوتين 3532 صوتا، كان للرئيس عبدالفتاح السيسى 3186 صوتا مقابل 99 صوتا لموسى مصطفى موسى، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 247 صوتا.



يذكر أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة يبلغ 359 مركزا بإجمالي 434 لجنة فرعية وأن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بلغ مليون و875 ألفا و16 ناخبا وناخبة.

