انطلاق الدورة الثانية لـ"مستقبل مراكز البيانات العملاقة" أبريل

أعلنت المؤسسة المنظمة لفعاليات The Future Of Data Center الرائد في حلول وتطبيقات مراكز البيانات العملاقة اليوم عن إنطلاق فعاليات الدورة الثانية من مؤتمرها السنوي " مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة 2018 " وذلك تحت رعاية وبحضور معالي المهندس / ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونخبة من خبراء الصناعة وممثلي الشركات العالمية ، يقام المؤتمر في الفترة من 2-4 أبريل المقبل بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز .



ينعقد المؤتمر تحت رعاية باقة من كبرى الشركات الرائدة في الصناعة ومنهم الراعي الرسمي شركة WE المشغل المصري لخدمات الشبكة الرابعة للمحمول ، ورعاة التكنولوجيا وهم شركة Dell وشركة VMware وشركة , Juniper وشركة Trend Microوشركة Red Hat وشركة Schneider Electric ، والراعي الرائد شركة GPX وراعي توزيع التكنولوجيا شركة MCS الرائدة في حلول أمن البيانات والمعلومات وإدارة الشبكات ، ورعاة الخدمات المتكاملة شركة حسن علام لتكنولوجيا المعلومات وشركة Fiber Miser ، ورعاة القيمة المضافة كل من وشركة Force Point وشركةTenable وشركة Arista وشركة Next Think وشركة Palo Alto وشركاء خدمات الحوسبة السحابية شركة EGID وشركة ETIT ، والشريك الرسمي غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT.



ويتطلع المؤتمر السنوي في دورته الثانية " مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة 2018 " إلى تسليط الضوء على محوريين أساسيين هما رصد ومواكبة أحدث التوجهات العالمية والإقليمية في نظم وخدمات الإدارة الذكية والحوسبة السحابية وإدارة وتحليل البيانات ، يستعرض المفاهيم المبتكرة لمعالجة البيانات وتعزيز التحول الرقمي للإستخدام الأمثل في مجال تنمية البنية التحتية وقواعد البيانات ، بالإضافة إلى بحث المميزات التنافسية المحلية من حيث الحلول الفنية والكفاءات البشرية في مواكبة المتغيرات العالمية في صناعة مراكز البيانات العملاقة .



كما من المقرر أن يتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الفنية المتخصصة والحلقات النقاشية بمشاركة عدد من الخبراء المحليين ومتخذي القرار وحضور أكثر من 5 مديرين تنفيذيين إقليميين من كبرى الشركات العالمية ، بالإضافة إلى عدد من القيادات الحكومية للحديث عن سبل دعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد رقمي، ومستجدات التكنولوجيا المالية وعلاقتها بصناعة مراكز البيانات في السوق المصري.



وسيبحث المؤتمر عددًا من المحاور التكنولوجية بمشاركة الشركات الرائدة في دعم التحول الرقمي بالمنطقة، حيث ستستعرض شركة Schneider electric -شركة تكنولوجيا المعلومات العالمية مستقبل مراكز البيانات بالمنطقة، بينما توضح شركة Juniper-الرائدة في شبكات مراكز البيانات خلال كلمتها آلية وطرق نقل نظم الاتصال إلى مراكز البيانات المؤسسية ، كما ستبحث شركة Palo Alto الوضع الحالي لشبكات أمن المعلومات ودورها في صناعة مراكز البيانات ، بينما ستناقش شركة Trend Micro الوضع الحالي لجرائم المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا