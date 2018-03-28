سليمان: المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم علامة مضيئة لإحياء دولة التلاوة

ألقى الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مكتب جامعة الأزهر للتميز الدولي، محاضرة بعنوان "فلسفة المسابقات القرآنية.. ودورها التربوي في تكوين النشء الصالح"، في الندوة العلمية التي عقدتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "آداب حامل القرآن الكريم"، على هامش "المسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم".



أوضح سليمان، أن علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع يقررون أن رؤية الإنسان لذاته ولدوره ورسالته في الحياة، ورؤيته للبيئة المحيطة، وكذلك رؤيته للكون والحياة، تتشكل من خلال مصدرين اثنين، هما العقيدة التي يعتقدها الإنسان ويدين بها، والثقافة التي تربى عليها، وتَكوَّن عقلُه ووجدانُه من خلالها.



وأضاف أن قرار إنشاء المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم علامة مضيئة لإحياء دولة التلاوة في القرن الواحد والعشرين.



وأشار "سليمان" إلى أن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا، وحدد لنا ثلاثَ غاياتٍ من وجودنا، وهي: عبادة الرحمن، وعمارة الأكوان، ورعاية الإنسان، وأنزل الله تعالى لنا نورًا مبينًا، هو القرآن الكريم، وجعله دستورًا لنا... نتعبدُ بتلاوته، ونحكمُ به، ونتحاكمُ إليه في جميع شؤوننا، ونتقربُ إلى الله تعالى بتلاوته آناء الليل، وأطراف النهار، قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَفاطر) 29.