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أخبار البلد

شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:36 م
صدى البلد
كريم عاطف - عمرو سيد
بدأت أعمال فرز الاصوات الانتخابية عقب الانتهاء من عملية التصويت فى عدد من لجان منطقة العمرانية .

يذكر أن اللجان فتحت أبوابها فى التاسعة صباح اليوم "الأربعاء" في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.. ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة
شاهد.. عمليات الفرز في عدد من لجان "العمرانية" بالجيزة

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