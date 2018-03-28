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أخبار البلد

سيد عبد الحفيظ يدلي بصوته في مدينة نصر

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:36 م
سيد عبد الحفيظ عقب
سيد عبد الحفيظ عقب الإدلاء بصوته
اسلام مقلد
أدلى الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادى الأهلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد هشام عبد العزيز بمدينة نصر.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني قد شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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