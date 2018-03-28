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أخبار البلد

انتظام جميع رحلات السفر والوصول إلى مطار القاهرة رغم سوء الطقس

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:37 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
أ ش أ
انتظمت، اليوم الأربعاء، جميع رحلات شركة مصر للطيران في حركة السفر والوصول من مطار القاهرة والمطارات المصرية في ضوء حالة الطقس والعواصف الترابية التي سادت البلاد، ما عدا تأخير في بعض الرحلات المسائية مثل الأقصر وأسوان ورحلة أسيوط؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية بهذه المطارات.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أنه تم تحويل مسار رحلات مصر للطيران القادمة من لندن وأمستردام وبرشلونة والكويت إلى مطار شرم الشيخ الدولي بدلا من مطار القاهرة بسبب تعذر الرؤية على أن تستكمل الوصول لوجهتها المقررة فور تحسن الأحوال الجوية والسماح لها بالهبوط بمطار القاهرة.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت عن تسيير أكثر من 100 رحلة دولية وداخلية، اليوم، من مطار القاهرة والمطارات المصرية.

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