مؤشرات أولية.. السيسي 1761 صوتا مقابل 76 صوتا لموسى بلجنة بعين شمس

انتهت اللجنة الفرعية رقم ٧٣ بمقر الانتخاب بمدرسة محمد عبده الإعدادية بعين شمس، عملية فرز الأصوات، ذلك بحضور المستشار رئيس اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة، وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية التي استمرت لمدة ٣ أيام، والتي تجمع بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي والمرشح موسى مصطفى موسى .



وأعلنت اللجنة ان عدد اجمالي الاصوات٢٠٤٢ صوتا، وان عدد الأصوات الصحيحة للرئيس السيسي ١٧٦١صوتا مقابل ٧٦ المرشح موسى مصطفي موسى بينما عدد الأصوات الباطلة 205 أصوات.



وشهدت اللجان الانتخابية بعين شمس إقبالا كبيرا وغير متوقع من قبل جميع الفئات، وذلك حتي الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير من الانتخابات، حيث شارك في الانتخابات العديد من المسنين وكذلك الشباب.



وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة من صباح يوم الاثنين، الي الساعة العاشرة مساء الاربعاء اخر ايام الانتخابات الرئاسية، حيث تم مد فترة الانتخاب الي الساعة العاشرة مساء بدلا من الساعة التاسعة.



جدير بالذكر أن عناصر القوات المسلحة والشرطة تواجدت بقوة امام مقرات اللجان الانتخابية استعدادا لتأمين الانتخابات الرئاسية.