صحف اليوم.. الشعب اختار الرئيس.. اتجاه لخفض الفائدة في اجتماع «المركزي».. رئيس الوزراء يتسلم من الجارحي ميزانية الخير

الأهرام:





فى ختام عرس ديمقراطى رائع، أغلقت صناديق الاقتراع فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية مساء أمس وسط إقبال كبير من الناخبين، فى الوقت الذى حذرت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات من نشر أى أخبار عن نتائج الفرز، مؤكدة أنها ستعلن نتيجة الانتخابات يوم الإثنين المقبل الثانى من أبريل.





وذكر المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة أمس، أن أى محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عبر نشر أخبار أو معلومات أو بيانات كاذبة تتعلق بسير العملية الانتخابية، أو سلوك أحد المرشحين فيها، تمثل «جريمة انتخابية» وفقا للقانون، ويخضع مرتكبها للمحاسبة والمساءلة القانونية، أيا كان شخصه أو صفته.





وأكد الشريف أن العملية الانتخابية انتظمت فى اليوم الثالث منذ الصباح بجميع اللجان بكل المحافظات، معتبرا أن إتمام الانتخابات الرئاسية يوم عيد للوطن.





الأخبار:

اتجاه لخفض الفائدة في اجتماع «المركزي» اليوم





تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم برئاسة طارق عامر محافظ البنك إلي خفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الثانية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦.





ويعد خفض الفائدة بمثابة رسالة تؤكد ان الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح، حيث أوضحت المؤشرات تراجع معدلات التضخم إلي ١٤٪ بعد أن كانت قد وصلت إلي ٣٥٪، بالإضافة إلي الارتفاع غير المسبوق بالاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ ٤٢ مليار دولار.





وأكد طارق عامر أن البنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت لاحتواء التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر علي المواطن، وأضاف أن مؤشرات التضخم الأخيرة تؤكد نجاح السياسات النقدية في احتواء التضخم، الذي تراجع وفق المستهدف منذ تحرير سعر الصرف.





وأشار إلي أن هذه السياسات ساهمت أيضا في مواجهة تداعيات السنوات الصعبة.





من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.. أن خفض البنك المركزي المصري أسعار العائد ١٪ في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير دليل علي نجاح سياسات البنك التي بدأها ضمن برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.





وأضاف عكاشة ان دلائل ذلك تتمثل في التحسن الملحوظ بمؤشرات الاداء الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، والارتفاع غير المسبوق بالاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل أعلي مستوياته علي الإطلاق بتجاوزه لأول مرة مستوي ٤٢ مليار دولار بدعم من تحرير سعر الصرف.





وأوضح محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان لدينا اليوم مؤشرات أكثر من جيدة علي نجاح سياسات البنك المركزي.





وأشار إلي ان تلك المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما اثمر عن خفض أسعار العائد علي الإيداع والإقراض ١٪، بما يدعم الاستثمار مع ما يوفره من فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد القومي.





الجمهورية:

رئيس الوزراء تسلم من الجارحي "ميزانية الخير":

زيادة الأجور إلي 266 مليار جنيه.. والدعم إلي 332 مليارا

5.8% معدل نمو لأول مرة منذ 10 سنوات.. و22% زيادة بالإيرادات

149 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية.. وخفض العجز إلي 8.4%





تسلم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس من عمرو الجارحي وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018/2019 تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري والتي تعد "ميزانية الخير" لأنها أكبر ميزانية في تاريخ مصر.

أكد رئيس الوزراء ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلي معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات.

كما تستهدف:

* خفض عجز الموازنة الكلي إلي 8.4% من الناتج المحلي مقارنة بـ 12.5% عام 2015/2016.

* تحقيق فائض أولي "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلي.

* تحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدي معدل الزيادة في المصروفات والمقدر بـ 15.5%.

* خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتكون 91%.

وفيما يتعلق بالمصروفات.. تستهدف الموازنة:

* زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلي 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ 70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز علي زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.

* زيادة الأجور إلي نحو 266 مليار جنيه.

* زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلي 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة.

* وتبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية نحو 332 مليار جنيه.









الوطن:

مصر تجنىّ مكاسب الانتخابات





حققت مصر عدة مكاسب، على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مع نهاية ماراثون الانتخابات الرئاسية، أمس، حيث دفع المشهد الانتخابى الاقتصاد المصرى إلى مرحلة بدء جنىّ المكاسب، وسط توقعات برفع التصنيف الائتمانى لمصر، أو الإبقاء عليه كما هو حاليًا على الأقل، من جانب مؤسسات التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز - فيتش - موديز)، فى وقت تستعد فيه المؤسسات الثلاث لإيفاد بعثاتها الدورية للقاهرة خلال أسابيع، لتقييم الاقتصاد، وإصدار تقاريرها منتصف العام الجارى.





وقال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن ما تشهده مصر حاليًا من استحقاق دستورى شهد مشاركة كثيفة من جموع المصريين، سيؤثر إيجابيًا على صورة الاقتصاد المصرى فى الخارج، وأضاف «الجارحى» لـ«الوطن»، أن الاستقرار السياسى إحدى أهم ركائز التصنيف الائتمانى والاقتصادى الذى تستند عليه المؤسسات الدولية فى تقييمها للاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوضع السياسى والاقتصادى الحالى لمصر خير دليل على الإنجازات التى تمت خلال 4 سنوات، بعد أن كنا على شفا أزمة كبيرة فى منتصف 2013.





وتستعد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، لإعلان تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية، التى تم تدشينها أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمركز خدمات المستثمرين فى فبراير الماضى، وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن الانتخابات الرئاسية ستُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يحسن النمو الاقتصادى، ويوفر فرص عمل للمصريين.





وقال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن مؤسسات التصنيف تأخذ فى اعتبارها مؤشر الاستقرار السياسى والأمنى عند تصنيفها الائتمانى لديون الدول، وخروج الانتخابات الرئاسية بهذا المظهر المُشرف يعطى انطباعًا قويًا على الاستقرار.





وأضاف «الفقى» لـ«الوطن»، أن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور القاهرة مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح، تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة من قرض «الصندوق» بقيمة مليارى دولار، مشيرًا إلى أن البعثة تنظر للاستقرار السياسى كمؤشر أساسى عند تقييم برنامج الإصلاح، خاصةً أن الانتخابات الرئاسية تبرهن على تأييد قطاعات عريضة من الشعب لهذا الاتجاه.





«حسيت إنه محتاج صوتى.. وأنا مش ضد السيسى»

«شيماء» انتخبت «موسى»: «جبر الخواطر على الله»





رغم لافتات الدعاية القليلة فى الشوارع، وظهوره لمرات متفرقة على بعض القنوات الفضائية، فإن شيماء شحاتة قررت اختيار المرشح موسى مصطفى موسى خلال تصويتها فى الانتخابات الرئاسية، رغم علمها أنه لن يحصل على أصوات كثيرة، والنتيجة محسومة لصالح منافسه الرئيس السيسى، وقالت: «صحيح هو مرشح لكن مفيش أى شكل من أشكال التكافؤ بينه وبين السيسى».





«شيماء» واصلت حديثها «أى حد لازم ينزل يشارك، اللى مش عاوز مرشح ماينتخبهوش، واللى مش عاجباه الحكاية كلها يبطل صوته، إنما عدم النزول كسل وسلبية وتضييع حق من حقوقنا تعبنا كتير عشان ناخده، إنه يكون لينا صوت وكنت أتمنى أن يكون هناك مرشحون أكثر، حتى أشعر بأننى قادرة على الاختيار لكن المشاركة واجبة على الجميع».





إيمانها بأهمية صوتها كان دافعها الأول للنزول والمشاركة، لكن السؤال الذى كان يطاردها هو«أختار مين؟»، أضافت «شيماء»: «ماكنش عندى أى فكرة لحد ما وصلت اللجنة، فكرت كتير ولاقتنى باختار موسى مصطفى موسى، وأنا فى اللجنة، لأنى حسيت أنه محتاج دعم كبير وجبر الخواطر على الله».





«شيماء» لم تخجل من إعلان اختيارها للمحيطين بها، لكنها كانت تتلقى سؤالًا ساخرًا «هو هيستفيد إيه ولا انتى استفدتى ايه؟» فترد عليهم: «كفاية إن صوتى فعلًا هيكون له معنى وهيفرق وهيبان بسبب قلة أصواته، ده ممكن ورقتى تطلع ويصوروها كمان، أنا عارفة إن محدش هينتخبه، وده سبب أدعى إنى أدعمه كنوع من الدعم للعملية الانتخابية، صوتى كان دعمًا لوجوده ولفكرة وجود منافس، أنا مش ضد السيسى، وشايفة إنه عمل إنجازات كتير، لكن كمان كنت أتمنى أشوف منافسين أكتر».





المصري اليوم:

«إسماعيل» يتسلم مشروع الموازنة.. و«الجارحى»: إحالته للبرلمان اليوم





تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي «2018/2019» من عمرو الجارحي، وزير المالية.





وقال وزير المالية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عقب انتهاء لقائه مع رئيس الوزراء، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يسلم رئيس الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان، الخميس، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، مضيفا: أنه «بعد النظر في النواحي القانونية، فإنه من الممكن إرسال المشروع للبرلمان مباشرة لمناقشة الموازنة، على أن توجه إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها واعتمادها».



