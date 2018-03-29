مؤشرات أولية.. السيسي 3870 صوتًا .. وموسى 108 في لجنتين بالشرقية

انتهت منذ قليل عملية فرز الأصوات باللجنة الفرعية رقم 14 واللجنة رقم 15 مدرسة بوبسطة الاعدادية بنات بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية حيث وصلت نسبة التصويت الي 39,4 %، وحصل الرئيس "السيسي" باللجنتين على 3870 صوتًا فيما حصل المرشح موسي مصطفى موسي على 108 أصوات وبلغت الأصوات الباطلة 382 صوتًا .



جاءت النتائج بلجنة 14 كالأتى: 1523 صوتًا للمرشح عبد الفتاح السيسي، مقابل عدد 49 صوتًا للمرشح موسي مصطفى موسي، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 211 صوتًا، بمجموع حضور 1883 من إجمالي 4517 ممن لهم حق التصويت بنسبه 39,47 % .



وجاءت نسبة التصويت بلجنة 15 بتلك المدرسة 39,4 % بإجمالي حضور 1785 من 4529 ممن لهم حق التصويت، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 1555 صوتًا، فيما حصل المرشح موسي مصطفى موسي على 59 صوتًا وباطل 171 صوتًا.