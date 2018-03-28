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تعرفي على الديتوكس وفوائده للجسم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:54 م
الديتوكس
الديتوكس
أمل مجدى
للديتوكس فوائد كثيره للجسم فهو عباره عن ماء مخلوط بقطع من الفاكهة والخضروات والأعشاب ويعد تناوله تطهيرا للجسم من السموم التى تتراكم ولا يستطيع الجسم طردها ونحتاج لتحضيره نقع بعض الفواكه في زجاجة مليئة بالماء حوالي 2 لتر من الماء و تحفظ في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات ومن الأفضل تركها لمدة ليلة لجعل الماء يمتص جميع الفوائد الغذائية الموجودة في الفاكهة أوضح دكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية أن ماء الديتوكس يساعد على :

1- زيادة الطاقة
2- التخلص من نفايات الجسم
3- التخلص من الوزن الزائد
4- تعزيز الجهاز المناعي
5- صحة الجلد
6- تحسين وظيفة الهضم
7- عملية إصلاح البشرة
8- تنشيط و تطهير المسالك البولية
9- التخلص من رائحة الفم الكريهة
10-يمنح شعر صحي

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