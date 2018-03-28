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أخبار البلد

شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:54 م
صدى البلد
عمرو سيد
بدأت اللجنة العامة بدائرة الوراق فى فرز أصوات الناخبين، فى الانتخابات الرئاسية 2018، بعد انتهاء عمليات التصويت .

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثاني شهدا إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية العُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الاثنين 26 مارس الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»
شاهد.. فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «الوراق»

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