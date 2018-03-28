ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
91%
السيسي
2169321
إجمالى المشاركين
59781380
الأصوات الصحيحة
2377512
الأصوات الباطلة
139541
3%
موسي
66721

فن

كل ما يجب معرفته عن رئيسة لجنة تحكيم "Caméra d'or" بمهرجان كان

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:55 م
صدى البلد
محمد نبيل
كشف مهرجان كان السينمائى الدولى عن اسم المخرجة السويسرية أورسولا ماير لتترأس لجنة تحكيم فئة "Caméra d'or" هذا العام، وسط ترحيب كبير بالاختيار من النقاد والمهتمين بالمهرجان.

ولدت أورسولا ماير 24 يونيو 1971 في بيزنسون بفرنسا
اول عمل سينمائي قدمته كان فيلم قصير حمل اسم " Sleepless" عام 1998
شاركت كممثلة في ثلاث اعمال هى: " Garçon stupide " و " Another Man " و " Longwave "
عام 2013 كانت احدي اعضاء لجنة تحكيم Moscow International Film Festival
حصدت أورسولا عدد كبير من الجوائز ومنها " Athens International Film Festival" و" Avanca Film Festival " و"Berlin International Film Festival " و" Clermont-Ferrand International Short Film Festival " وغيرها.

ترشيحاتنا

تعرف على دعاء هبوب الرياح والعواصف

بعثة المنتخب الأوليمبي تعود إلى القاهرة بعد وديتي السعودية.. صور

آل الشيخ: رسميًا نجم المنتخب السعودي في مانشستر يونايتد.. «عسى الله ينفع»

بعد 24 ساعة.. عاق عائلة الشريف لـ"صدى البلد": بصمت بالعشرة للرئيس السيسي

عمرو دياب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

"البيئة" تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الجو

الرئيس السيسي: ستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخرى ودليلًا على عظمة أمتنا

مارادونا يوجه رسالة للأرجنتين عقب الفضيحة الإسبانية

إصابة خفير نظامى فى إطلاق نار على أمن لجنة انتخابية فى البحيرة

محمد عبدالحافظ يدلي بصوته الانتخابي قبل غلق اللجنة بدقائق.. صور

علاء ميهوب يكشف عن لاعب بالزمالك يتمنى الانضمام للأهلي.. فيديو

بث مباشر لعملية فرز الأصوات في الإنتخابات الرئاسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد .. ننشر أول صور لفرز الأصوات الانتخابية داخل لجنة بالعياط

رشا مهدي لـ"صدى البلد": سعيدة بالمشاركة في الانتخابات

فيديو

سعفان الصغير لـ«مدحت شلبي»: «أنت راجل عجوز سيب عواد في حاله» ..فيديو
أحمد موسى: «الإخوان والطابور الخامس هيدفعوا غرامة الانتخابات وهنبني بيها سيناء»
مؤشرات أولية.. السيسي 1673 صوتًا وموسى 145 في لجنة بالبحر الأحمر.. فيديو
مؤشرات أولية.. السيسي 2306 أصوات وموسى 40 بإحدى اللجان بأسيوط.. فيديو
مؤشرات أولية.. السيسي 1950 صوتا وموسى 52 بإحدى لجان الشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ