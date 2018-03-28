كل ما يجب معرفته عن رئيسة لجنة تحكيم "Caméra d'or" بمهرجان كان

كشف مهرجان كان السينمائى الدولى عن اسم المخرجة السويسرية أورسولا ماير لتترأس لجنة تحكيم فئة "Caméra d'or" هذا العام، وسط ترحيب كبير بالاختيار من النقاد والمهتمين بالمهرجان.



ولدت أورسولا ماير 24 يونيو 1971 في بيزنسون بفرنسا

اول عمل سينمائي قدمته كان فيلم قصير حمل اسم " Sleepless" عام 1998

شاركت كممثلة في ثلاث اعمال هى: " Garçon stupide " و " Another Man " و " Longwave "

عام 2013 كانت احدي اعضاء لجنة تحكيم Moscow International Film Festival

حصدت أورسولا عدد كبير من الجوائز ومنها " Athens International Film Festival" و" Avanca Film Festival " و"Berlin International Film Festival " و" Clermont-Ferrand International Short Film Festival " وغيرها.