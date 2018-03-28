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محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 1559 صوتا مقابل 60 لموسى بالمشايعة بأسيوط

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:58 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أسفرت عملية فرز الأصوات بلجنة ١٣ ومقرها مدرسة المشايعة قبلي الابتدائية بمركز الغنايم في أسيوط، عن حصول عبدالفتاح السيسي علي ١٥٥٩ صوتًا مقابل ٦٠ صوتًا للمرشح موسي مصطفي موسي ، وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم باللجنة ١٨٠٢ ناخب من بينهم ١٦٠٩ أصوات صحيحة و١٨٣ صوتا باطلا من إجمالي الكتلة التصويتية باللجنة ٣٧١١ صوتًا.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي تجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركز انتخابي يمثلون 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاه المشرفين على تلك اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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