ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
91%
السيسي
2169321
إجمالى المشاركين
59781380
الأصوات الصحيحة
2377512
الأصوات الباطلة
139541
3%
موسي
66721

أخبار العالم

واشنطن: جهات فلسطينية ستفاوض إسرائيل إذا رفض عباس

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:55 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قوله إن هناك جهات فلسطينية سترغب في خوض المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين حال مواصلة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض ذلك.

وأضاف فريدمان في تصريح لجريدة "سبع" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: "أن الوقت لا يتوقف، إذا لم يهتم عباس بإجراء المفاوضات فإنني على يقين بأن هناك من سيريد ذلك بدلا منه".

وأضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "في حال خلق عباس فراغا، إنني مقتنع بأن أحدا ما سيملأه، وسنمضي قدما (في عملية السلام)".

وتعتبر هذه التصريحات الأولى التي تصدرها الإدارة الأمريكية رسميا حول إمكانية عدم قبول الرئيس الفلسطيني الحالي كممثل أساسي للفلسطينيين في مفاوضات محتملة مع إسرائيل.

وأعلن عباس، على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، أنه لن يقبل أي خطة سلام تتقدم بها الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها شريك غير نزيه ومنحاز.

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور

جحيم كيميروفو.. رجل فقد عائلته بالكامل وآخر ودعته ابنته من داخل النيران

مؤشرات أولية بالشرقية.. "السيسي" 11489 صوتا و"موسى" 253 في لجان أنشاص الرمل

سياسي شهير يسخر من الزمالك على هامش الانتخابات الرئاسية

مؤشرات أولية.. بعد فرز 39 لجنة بتلا بالمنوفية.. السيسي 53726 صوتا وموسى 965 صوتا

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

"كوبر على كف عفريت".. الجبلاية تدرس تأجيل التجديد معه إلى ما بعد المونديال

تعرف على دعاء هبوب الرياح والعواصف

لندن تفجر مفاجأة جديدة بشأن تسميم الجاسوس الروسي

مؤشرات أولية.. السيسي 1673 صوتًا وموسى 145 في لجنة بالبحر الأحمر.. فيديو

أحمد موسى: تطبيق غرامة 500 جنيه لمن لم يشارك .. وإحالة المخالفات للنيابة العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

ظهور نادر لـ 3 من نجوم الفن فى الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد .. ننشر أول صور لفرز الأصوات الانتخابية داخل لجنة بالعياط

رشا مهدي لـ"صدى البلد": سعيدة بالمشاركة في الانتخابات

فيديو

سعفان الصغير لـ«مدحت شلبي»: «أنت راجل عجوز سيب عواد في حاله» ..فيديو
أحمد موسى: «الإخوان والطابور الخامس هيدفعوا غرامة الانتخابات وهنبني بيها سيناء»
مؤشرات أولية.. السيسي 1673 صوتًا وموسى 145 في لجنة بالبحر الأحمر.. فيديو
مؤشرات أولية.. السيسي 2306 أصوات وموسى 40 بإحدى اللجان بأسيوط.. فيديو
مؤشرات أولية.. السيسي 1950 صوتا وموسى 52 بإحدى لجان الشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ