أحمد موسى: «الإخوان والطابور الخامس هيدفعوا غرامة الانتخابات وهنبني بيها سيناء»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت تطبيق غرامة 500 جنيه على من لم يدلِ بصوته في الانتخابات، موضحًا أن الهيئة ستحيل المخالفات في الانتخابات للنيابة العامة.





وأضاف "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل من لبى النداء يشكر وكل من تقاعس يدفع غرامة 500 جنيه تذهب لصندوق "تحيا مصر" لتنمية سيناء، مضيفًا أن "الإخوان والطابور الخامس هيدفعوا المليارات لتنمية سيناء".





وتابع: أن غرامة الإخوان بمثابة قبلة لصندوق "تحيا مصر"، موضحًا أن هناك عددًا من الإخوان والسلفيين شاركوا في الانتخابات بإفساد صوتهم ليكون باطلًا.