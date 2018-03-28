مؤشرات أولية.. السيسي 2565 صوتا وموسى 41 في لجنتي فنون جميلة بالزمالك

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة بلجنتي رقم 4،7 بكلية الفنون الجميلة بالزمالك دائرة قصر النيل، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي على 2565 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 41 صوتا، وبلغ عدد إجمالي الناخبين 2606 ناخبا وبلغ عدد الأصوات الباطلة 137 صوتا.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، وكانت انتخابات المصريين بالخارج قد أجريت من الجمعة 16 مارس حتى الأحد 18 من الشهر نفسه بـ139 قنصلية، وسفارة في الخارج ممثلة لـ124 دولة.