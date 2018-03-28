مؤشرات أولية.. 710 أصوات للسيسي مقابل 16 لموسى في لجنة بالغردقة

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة لمدرسة رجاك بالغردقة حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي على 710 أصوات، والمرشح موسى مصطفى موسى على 16 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 51 صوتا وبلغ اجمالى عدد الناخبين 777 .





ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي بدأت الإثنين 26 مارس، حتى الأربعاء 28 من نفس الشهر- المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.





ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



