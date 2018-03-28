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91%
السيسي
2169321
إجمالى المشاركين
59781380
الأصوات الصحيحة
2377512
الأصوات الباطلة
139541
3%
موسي
66721

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 1321 صوتا وموسي 50 بلجنة 12 فى سوهاج

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:55 م
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
إسلام رياض
أظهرت المؤشرات الأولية في اللجنة رقم 12 بالمعهد الثانوي الأزهري بسوهاج حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 1321 صوتا بينما حصل موسي مصطفي موسي، علي 50 صوتا وبلغت الأصوات الباطلة 162 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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