مؤشرات أولية.. السيسي 1338 صوتا وموسي 15 في لجنة القصر بالداخلة

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز لجنة القصر بالوادي الجديد حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 1338 صوتا مقابل 15 لموسي مصطفي موسي وبلغ عدد الحضور 1490 وعدد الأصوات الصحيحة 1353 والباطلة 137 صوتا.



وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.



وتعلن الهيئة خلال المؤتمر نتائج الحصر العددي للأصوات. .وعدد الأصوات الصحيحة و الباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج والداخل .