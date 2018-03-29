أسامة نبيه: لاعبو المنتخب الوطني «فازوا» في المباريات الودية

قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن لاعبي المنتخب استطاعوا تحقيق الفوز باكتساب الخبرات والمهارات الفنية في المباراة الودية الماضية أمام منتخبي البرتغال واليونان.





وأضاف "نبيه"، في تصريحات لبرنامج الحريف المذاع عبر فضائية "دي إم سي سبورت"، أن الفترة القادمة نستطيع تعديل بعض السلبيات التي ظهر بها لاعبو المنتخب الوطني في تلك المباراة من أجل إصلاحها، وأن الهدف الأول والأخير لدينا هو إسعاد الجماهير المصرية.





وأشار إلى أن سبب عدم ظهور بعض اللاعبين في مباراة اليونان، هو تعرضهم لضغط كبير أثناء مباراة البرتغال.



