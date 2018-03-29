ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

رياضة

أسامة نبيه: لاعبو المنتخب الوطني «فازوا» في المباريات الودية

الخميس 29/مارس/2018 - 03:11 ص
اسامه نبيه
اسامه نبيه
قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن لاعبي المنتخب استطاعوا تحقيق الفوز باكتساب الخبرات والمهارات الفنية في المباراة الودية الماضية أمام منتخبي البرتغال واليونان.

وأضاف "نبيه"، في تصريحات لبرنامج الحريف المذاع عبر فضائية "دي إم سي سبورت"، أن الفترة القادمة نستطيع تعديل بعض السلبيات التي ظهر بها لاعبو المنتخب الوطني في تلك المباراة من أجل إصلاحها، وأن الهدف الأول والأخير لدينا هو إسعاد الجماهير المصرية.

وأشار إلى أن سبب عدم ظهور بعض اللاعبين في مباراة اليونان، هو تعرضهم لضغط كبير أثناء مباراة البرتغال.

واختتم أن الفرص تمنح لجميع لاعبي المنتخب وسوف يظهر في المعسكرات القادمة تغيرات كثيرة للاعبي المباراة.

ترشيحاتنا

شريف عامر يعتذر لعميد هندسة الزقازيق بسبب واقعة الرشوة ..فيديو

أحمد موسى: تطبيق غرامة 500 جنيه لمن لم يشارك .. وإحالة المخالفات للنيابة العامة

مؤشرات أولية.. مليون و250 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في المنيا

علاء ميهوب يفجر مفاجأة حول انتقال «وليد أزارو» للزمالك.. فيديو

آل الشيخ: رسميًا نجم المنتخب السعودي في مانشستر يونايتد.. «عسى الله ينفع»

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

أحمد موسى: «الإخوان والطابور الخامس هيدفعوا غرامة الانتخابات وهنبني بيها سيناء» .. فيديو

رسالة الرئيس السيسي للمصريين بعد إغلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية

مؤشرات أولية.. السيسي 97559 صوتا وموسى 4991 بأسيوط .. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لـ « العاصفة الرملية» بمحافظات الصعيد

بعد فرز 6 آلاف لجنة.. حملة موسى: 4.2٪ من الأصوات لمرشحنا

شاهد.. 50 صورة ترصد مداهمة العاصفة الترابية للمحافظات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

فيديو

قمحة: طبيعة المجتمع المصري في التصويت تأتي من الريف.. فيديو
مرتضى منصور: «أنا بطبل وأزمر لبلدي وكلنا بنحب السيسي» ..فيديو
شريف عامر يعتذر لعميد هندسة الزقازيق بسبب واقعة الرشوة ..فيديو
موسى مصطفى موسى: «دخلت الانتخابات عشان غيرتي على بلدي».. فيديو
مؤشرات أولية.. السيسي 68351 صوتا وموسى 1914 بشبرا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ