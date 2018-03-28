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91%
السيسي
2169321
إجمالى المشاركين
59781380
الأصوات الصحيحة
2377512
الأصوات الباطلة
139541
3%
موسي
66721

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 1120 صوتاً وموسى 15 في لجنة بدخلو في الوادي الجديد

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:58 م
فرز اللجان
فرز اللجان
انس منصور
أظهرت المؤشرات الأولية لفرز لجنة بدخلو بالوادي الجديد حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 1120 صوتا مقابل 15 لموسي مصطفي موسي وبلغ عدد الحضور 1170 وعدد الأصوات الصحيحة 1135 والباطلة 35 صوتا.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وتعلن الهيئة خلال المؤتمر نتائج الحصر العددي للأصوات وعدد الأصوات الصحيحة و الباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج والداخل.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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