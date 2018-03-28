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الأصوات الصحيحة
2377512
الأصوات الباطلة
139541
3%
موسي
66721

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 1438 صوتاً وموسى 51 في لجنة العوينة بالوادي الجديد

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:59 م
فرز اللجان
فرز اللجان
انس منصور
أظهرت المؤشرات الأولية لفرز لجنة العوينة بالوادي الجديد حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 1438 صوتا مقابل 51 لموسي مصطفي موسي وبلغ عدد الحضور 1575 وعدد الأصوات الصحيحة 1489 والباطلة 86 صوتا.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وتعلن الهيئة خلال المؤتمر نتائج الحصر العددي للأصوات وعدد الأصوات الصحيحة و الباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج والداخل.

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