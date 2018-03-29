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السيسي
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إجمالى المشاركين
59781380
الأصوات الصحيحة
2377512
الأصوات الباطلة
139541
3%
موسي
66721

أخبار البلد

مؤشرات أولية.. السيسي 1158 صوتاً وموسى 32 باللجنة رقم 7 بالزمالك

الخميس 29/مارس/2018 - 12:05 ص
صورة من عملية الفرز
صورة من عملية الفرز
مريم صليب
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة باللجنة رقم 7 بالمدرسة القومية المشتركة الإعدادية بمنطقة الزمالك ، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي على 1158 صوتًا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 32 صوتا، وبلغ عدد إجمالي الناخبين 3795 ناخبا وبلغت عدد الأصوات الباطلة 67 صوتا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي بدأت الإثنين 26 مارس، حتى الأربعاء 28 من نفس الشهر- المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، وكانت انتخابات المصريين بالخارج قد أجريت من الجمعة 16 مارس حتى الأحد 18 من الشهر نفسه بـ139 قنصلية، وسفارة في الخارج ممثلة لـ124 دولة.

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