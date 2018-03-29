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محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 515 صوتاً وموسى 6 في لجنة الشيخ مفتاح بالداخلة

الخميس 29/مارس/2018 - 12:08 ص
فرز اللجان
فرز اللجان
انس منصور
أظهرت المؤشرات الأولية لفرز لجنة الشيخ مفتاج بالوادي الجديد حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 515 صوتا مقابل 6 لموسي مصطفي موسي وبلغ عدد الحضور 539 وعدد الأصوات الصحيحة 521 والباطلة 18 صوتا.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وتعلن الهيئة خلال المؤتمر نتائج الحصر العددي للأصوات. .وعدد الأصوات الصحيحة و الباطلة. والأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج والداخل .

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