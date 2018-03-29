مؤشرات أولية.. 72557 صوتاً للسيسي مقابل 1229 لموسى بعد فرز ٤٨ لجنة بالمنوفية

أسفرت المؤشرات الأولية في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية عن تقدم عبد الفتاح السيسي بـ ٧٢٥٥٧ صوتاً بينما حصل موسي مصطفي موسي علي ١٢٢٩ صوتاً بعد فرز ٤٨ لجنة بمراكز المحافظة .





ففي قرية الاطارشة التابعة لمركز الباجور يبلغ إجمالي الأصوات 1704 أصوات ، و إجمالي الناخبين الذين ادلوا باصواتهم 910 أصوات ، حصل منها عبد الفتاح السيسي علي 868 صوتا، بينما حصل موسي مصطفى موسي 8 أصوات ويوجد 34 صوتا باطل .





وفي اللجنة الفرعية رقم ٦٤ بالمدرسة الابتدائية بساقية المنقدي بمركز اشمون بلغ عدد المصوتين ٢٩٨١ صوتا ، حصل عبد الفتاح السيسي علي ٢٨٨٢ صوتا بينما حصل موسي مصطفي علي ٣٣ صوتا ، بينما الاصوات الباطلة ٦٦ صوتا .





فيما أسفرت النتائج الأولية فى لجنة رقم 37 بمركز الباجور محافظة المنوفية، عن حصول عبد الفتاح السيسى على 2149 صوتًا مقابل 35 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى ، وكانت الأصوات الباطلة 80، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 4750، وبلغت الأصوات الصحيحة 2184 صوتا.



