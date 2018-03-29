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0%
السيسي
2169321
إجمالى المشاركين
59781380
الأصوات الصحيحة
الأصوات الباطلة
139541
0%
موسي
66721

محافظات

مؤشرات أولية.. 72557 صوتاً للسيسي مقابل 1229 لموسى بعد فرز ٤٨ لجنة بالمنوفية

الخميس 29/مارس/2018 - 12:07 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
محمد احمد
أسفرت المؤشرات الأولية في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية عن تقدم عبد الفتاح السيسي بـ ٧٢٥٥٧ صوتاً بينما حصل موسي مصطفي موسي علي ١٢٢٩ صوتاً بعد فرز ٤٨ لجنة بمراكز المحافظة .

ففي قرية الاطارشة التابعة لمركز الباجور يبلغ إجمالي الأصوات 1704 أصوات ، و إجمالي الناخبين الذين ادلوا باصواتهم 910 أصوات ، حصل منها عبد الفتاح السيسي علي 868 صوتا، بينما حصل موسي مصطفى موسي 8 أصوات ويوجد 34 صوتا باطل .

وفي اللجنة الفرعية رقم ٦٤ بالمدرسة الابتدائية بساقية المنقدي بمركز اشمون بلغ عدد المصوتين ٢٩٨١ صوتا ، حصل عبد الفتاح السيسي علي ٢٨٨٢ صوتا بينما حصل موسي مصطفي علي ٣٣ صوتا ، بينما الاصوات الباطلة ٦٦ صوتا .

فيما أسفرت النتائج الأولية فى لجنة رقم 37 بمركز الباجور محافظة المنوفية، عن حصول عبد الفتاح السيسى على 2149 صوتًا مقابل 35 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى ، وكانت الأصوات الباطلة 80، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 4750، وبلغت الأصوات الصحيحة 2184 صوتا.

وبعد فرز 45 لجنة فرعية من اصل 62 لجنة فرعية بمركز تلا بلغت نسبة الحضور 70476 صوتا ، حصل منها عبد الفتاح السيسي 66658 صوت بينما حصل موسي مصطفي موسي 1153 صوتا وبلغت الاصوات الباطلة 2665 صوتا .

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