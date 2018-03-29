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السيسي
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الأصوات الصحيحة
الأصوات الباطلة
139541
0%
موسي
66721

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 2084 صوتاً وموسى 69 بلجنة رقم 16 بسوهاج

الخميس 29/مارس/2018 - 12:08 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
إسلام رياض
أظهرت المؤشرات الأولية في اللجنة رقم 16 بمدرسة طارق بن زياد بسوهاج حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 2084 صوتا بينما حصل المرشح موسي مصطفي موسي علي 69 صوتا وبلغت الأصوات الباطلة 69 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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